Сбербанк отправил в «утиль» банковские карты «Мир» — можно платить виртуально

Что будет с пластиковыми картами «Мир». Фото: Global Look Press

Банк предлагает своим клиентам более удобный способ оплаты.

Не так давно появилась информация, что Сбербанк предложил своим клиентам отказаться от использования пластиковых карт «Мир». И связано это в первую очередь с тем, что была вновь введена бесконтактная платежная система SberPay. Таким образом, привычный многим россиянам «пластик» можно назвать бессмысленным атрибутом. 

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Для того, чтобы воспользоваться платежной системой SberPay, необходимо установить или обновить приложение «Сбербанк Онлайн» до последней версии.

Кстати, по картам Visa и Mastercard трансграничные операции уже недоступны. По ним нельзя расплатиться в иностранных интернет-магазинах, воспользоваться ими за рубежом. Именно поэтому Банк России рекомендует нашим соотечественникам брать с собой наличную валюту в поездках. 

Источник: akket.com.

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