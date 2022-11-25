Сбербанк отправил в «утиль» банковские карты «Мир» — можно платить виртуально

Не так давно появилась информация, что Сбербанк предложил своим клиентам отказаться от использования пластиковых карт «Мир». И связано это в первую очередь с тем, что была вновь введена бесконтактная платежная система SberPay. Таким образом, привычный многим россиянам «пластик» можно назвать бессмысленным атрибутом.

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