Сбербанк отправил в «утиль» банковские карты «Мир» — можно платить виртуально

Не так давно появилась информация, что Сбербанк предложил своим клиентам отказаться от использования пластиковых карт «Мир». И связано это в первую очередь с тем, что была вновь введена бесконтактная платежная система SberPay. Таким образом, привычный многим россиянам «пластик» можно назвать бессмысленным атрибутом.
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Для того, чтобы воспользоваться платежной системой SberPay, необходимо установить или обновить приложение «Сбербанк Онлайн» до последней версии.
Кстати, по картам Visa и Mastercard трансграничные операции уже недоступны. По ним нельзя расплатиться в иностранных интернет-магазинах, воспользоваться ими за рубежом. Именно поэтому Банк России рекомендует нашим соотечественникам брать с собой наличную валюту в поездках.
Источник: akket.com.