Затариться впрок! На какие продукты питания «взвинтят» цены — россияне кинулись скупать

Так, ожидается, что шампанское подорожает к Новому году чуть ли не вдвое — на 41,4%, сообщает Росконтроль.

Подскочит в цене и рыба, к примеру, охлажденный лосось. Спрос на него заметно вырос. Теперь он стоит дороже на 27,64%, а к концу декабря подорожает еще на 10%. Нарасхват у покупателей также соленая и копченая рыба. Ценник взлетел на 4,83%.

Любимая закуска россиян — бутерброды с икрой — тоже обещают влететь в копеечку. Уже сейчас стоимость деликатеса увеличилась на 12,5%.

Кстати, эксперты советуют закупиться продуктами из категории нескоропортящихся, к примеру, консервами разных видов: рыбными, мясными, овощными, фруктовыми, молочными, грибными и бобовыми. На этом можно прилично сэкономить. Так как с инфляцией цены на многие продукты повысятся.