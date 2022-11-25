«Ничего не пугайтесь»: астролог предсказала сложный и агрессивный финал года — что произойдет

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По прогнозам Светланы Драган, поворотным месяцем станет март 2023 года.

«Будут предлагать различные варианты договоренностей, будут провокационные вещи. И нам надо на них не пойти. Историческая страница перелистнется — это касается России и США. Это даст старт глобальным событиям, и все, что мы видим сейчас, останется в далеком в прошлом», — добавила Светлана Драган.