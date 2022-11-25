«Ничего не пугайтесь»: астролог предсказала сложный и агрессивный финал года — что произойдет

Известный астролог Светлана Драган предсказала сложный декабрь всем россиянам. Появившись накануне в студии шоу телеканала «Россия 1» «Малахов», астролог рассказала, к каким событиям в конце года нужно быть готовыми.
«Нам нужно приготовиться к тому, что декабрь будет сложный и давление будет оказываться агрессивно и жестко. Но ничего не пугайтесь, внутренний дух и концентрация в России есть, понимание верных путей и вектора развития есть. Прессинг уйдет», — сделала акцент Светлана Драган.
Светлана Драган. Фото: кадр шоу «Малахов»
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По прогнозам Светланы Драган, поворотным месяцем станет март 2023 года.
«Будут предлагать различные варианты договоренностей, будут провокационные вещи. И нам надо на них не пойти. Историческая страница перелистнется — это касается России и США. Это даст старт глобальным событиям, и все, что мы видим сейчас, останется в далеком в прошлом», — добавила Светлана Драган.