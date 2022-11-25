В январе вам пенсий не заплатят: кто из пенсионеров не увидит денег в первый месяц года и почему

Часть российских пенсионеров в январе не получат пенсионные выплаты. Пособия им выплатят до конца декабря. Это касается тех, чья дата получения пенсии с 1 по 8 число каждого месяца.
Почему так происходит, объяснила доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.
«Да, действительно, пенсионеры, у которых пенсия начислена до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых, есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», - прокомментировала Галина Семенова.
Тем же, кто получает пенсию после 8 числа, деньги будут переведены или доставлены в обычные сроки.
Экономист также напомнила, что праздничные выплаты и материальные подарки, как и продуктовые наборы, пенсионерам из Пенсионного фонда не предусмотрены.
По материалам 1prime.ru.