В январе вам пенсий не заплатят: кто из пенсионеров не увидит денег в первый месяц года и почему

Часть российских пенсионеров в январе не получат пенсионные выплаты. Пособия им выплатят до конца декабря. Это касается тех, чья дата получения пенсии с 1 по 8 число каждого месяца.

Почему так происходит, объяснила доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.