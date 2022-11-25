Карта «Мир» стала бессмысленной: Сбербанк ввел новую систему платежей

Не так давно российская система «Мир» заработала за границей в ряде стран, отреагировав на запрет для соотечественников карточек Visa и Mastercard. И вот очередная новость в финансовой сфере, которая может поставить под вопрос в принципе существование пластика, сделав его бесполезным.

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Уже сейчас карты «Мир», да и любые другие можно в их традиционном виде просто выбросить, ведь пользоваться ими теперь вновь стало возможно виртуально - при помощи телефона и возрожденной платежной системы Сбербанка SberPay.

Для ее применения, нужно всего лишь обновить приложение «Сбербанк Онлайн» до последней версии.

Источник: akket.com.