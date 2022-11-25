Нищета и страдания: Матронушка много лет назад предрекла России незавидное будущее

Матрона предрекла России бедность в 2023 году.

Матрона предрекла России бедность в 2023 году. Фото: Global Look Press

В наших силах изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Матрона Московская, предсказывая будущее России, говорила о ее незавидном настоящем и будущем. Еще во время революции святая предупреждала народ, что страна катится в преисподнюю, забыв про духовность и христианские ценности.

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Матронушка была убеждена, что без возрождения благочестия, доброго отношения людей друг к другу, веры страна потеряет себя. Как пишет utro.ru, в 2023 году, по предсказаниям Матроны, Россия познает беды, нищету и страдания.

Однако позже Россия сделает крутой поворот не только в своем развитии, но и всего мира. Былое величие ее будет восстановлено.

Россия должна возродиться. Фото: Global Look Press

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