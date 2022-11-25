Эксперт объяснила резкое подорожание продуктов: некоторые ценники взлетели почти вдвое

Покупатели своей запасливостью спровоцировали ажиотажный спрос на ряд наименований продуктов, которые традиционно ставятся на новогодний стол. К такому выводу пришла специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

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Обычно люди начинают запасаться продуктами к Новому году еще в октябре, и примерно с середины этого месяца мы наблюдаем, как следствие этого, повышение цен. Продавцы, увидев, что их продукция пользуется спросом, пользуются этим и накидывают цифры сверху ценника.

Эксперт прогнозировала повышение стоимости игристых вин и шампанского почти вдвое к 31 декабря — на 40%. Уже сейчас напитки значительно подорожали.

Внушительно повысилась стоимость деликатесов, икры, ценных сортов рыбы. Вслед за «праздничными» продуктами стали также дорожать мясо, молоко, крупы и хлеб, пишет КП.