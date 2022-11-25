Россия сделает разворот, мир воспрянет: стало известно предсказание Матроны на 2023 год

Матрона Московская известна своим предсказаниями и наставлениями для верующих людей. Но она говорила и о будущем России в целом.

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Святая считала, что страна погрязла в ХХ веке в бездуховности и таких, как она у нас больше не будет. Будущее России – только в возрождении традиционных ценностей и веры.

Как пишет сайт utro.ru, Матрона говорила, что в 2023 году многие люди познают нищету, расслоение между богатыми и бедными усилится. Однако к концу года Россия воспрянет и поведет за собой другие страны. Это, прежде всего, Азия и Южная Америка. Мы совершим разворот, который изменит мир.