Парализующий яд, люди отравились: опасную кукурузу нашли в супермаркетах страны - что это за бренд

Сразу несколько случаев отравления вареной кукурузой произошло в Сибири. Специалисты Роспотребнадзора выявили, что продукт содержит бактерии Clostridium botulinum, которые выделяют ботулотоксин. Это смертельный парализующий яд, он поражает нервную систему и вызывает сильное удушье. И именно им отравились в Красноярске.

«Отварную кукурузу в вакуумной упаковке фирмы A.I.M-SHAMSHOD купили 19-летняя девушка и двое детей. После того, как съели ее, попали в больницу с диагнозом «ботулизм», - рассказали в Следственном комитете края.

Вся партия зараженной кукурузы была изъята. Известно, что эта марка из Узбекистана поставлялась в Омскую, Кемеровскую, Новосибирскую области, Алтайский край, Красноярский край, Хакасию, Бурятию и Забайкальский край, сообщает kp.ru.

Покупателей призывают быть бдительнее в преддверии продовольственных закупок к Новому году и внимательно проверять, какую кукурузу они кладут себе в корзину.