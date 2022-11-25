Wildberries объявил об изъятии старых товаров у покупателей

Wildberries сообщил своим клиентам о новой услуге, теперь онлайн-магазин будет приобретать у них ряд товаров, которые те считают устаревшими.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

К их числу относится продукция, которую можно отправить в переработку: домашняя техника, металлические входные двери, ковры, мебель, металлические ванны, пианино и прочее.

Свои услуги Wildberries назвал «вывозом», но цена услуги зависит не от веса или габарита старья, а от материала, из которого оно изготовлено.

Например, металлические предметы вроде плиты, холодильника или чугунной ванны Wildberries вывозит за 1 рубль. Пианино, мягкий диван – более, чем за 5 тыс. рублей.