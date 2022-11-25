Что произойдет с долларом в начале 2023 года, рассказал финансист

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, каким ожидается курс валюты в начале 2023 года. Он объяснил, что лучше покупать доллары и евро сейчас, поскольку в эти дни цена покупки и цена продажи имеют минимальную разницу, а значит более выгодны. И рассказал, какой курс намечен на 2023 год.

«В свои прогнозы мы закладываем средний курс рубля к доллару в 2023 году вблизи отметки 70, курс евро к рублю — 68», - объяснил сайту «Прайм» Васильев.

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То есть речь идет о подорожании валюты. Поскольку, объясняет Васильев, в наступающем году высока вероятность нового экономического спада в мире. Тогда грядет снижение цен на энергоносители. В результате приток валюты к нам будет падать, а это неизбежно скажется на курсе рубля.