«Стартует в 2023 году»: в Минфине сообщили о планах по развитию онлайн-продажи вина

Вино

Вино. Фото: Global Look Press

Замминистра финансов Алексей Сазанов прокомментировал новый проект.

Стало известно, эксперимент по онлайн-продаже вина стартует в России в следующем году. В планах расширять проект.

Сообщается, алкоголь можно будет купить на сайте «Почты России».

«На начальном этапе мы надеемся, что он (эксперимент - ред.) стартует в 2023 году, это будет небольшой сегмент рынка. Если мы покажем Минздраву и иным социальным ведомствам, что мы умеем администрировать… тогда уже дальше будем предлагать тиражировать этот эксперимент», – отметил Алексей Сазанов.

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«Закон сейчас в правительстве, здесь окончательное решение за правительством», – процитировали замминистра финансов ria.ru.

Напомним, ранее были названы продукты, которые подорожают с первого января 2023 года.

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