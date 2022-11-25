«Стартует в 2023 году»: в Минфине сообщили о планах по развитию онлайн-продажи вина

Стало известно, эксперимент по онлайн-продаже вина стартует в России в следующем году. В планах расширять проект.

Сообщается, алкоголь можно будет купить на сайте «Почты России».

«На начальном этапе мы надеемся, что он (эксперимент - ред.) стартует в 2023 году, это будет небольшой сегмент рынка. Если мы покажем Минздраву и иным социальным ведомствам, что мы умеем администрировать… тогда уже дальше будем предлагать тиражировать этот эксперимент», – отметил Алексей Сазанов.

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