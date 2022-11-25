«Стартует в 2023 году»: в Минфине сообщили о планах по развитию онлайн-продажи вина

Стало известно, эксперимент по онлайн-продаже вина стартует в России в следующем году. В планах расширять проект.
Сообщается, алкоголь можно будет купить на сайте «Почты России».
«На начальном этапе мы надеемся, что он (эксперимент - ред.) стартует в 2023 году, это будет небольшой сегмент рынка. Если мы покажем Минздраву и иным социальным ведомствам, что мы умеем администрировать… тогда уже дальше будем предлагать тиражировать этот эксперимент», – отметил Алексей Сазанов.
Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Закон сейчас в правительстве, здесь окончательное решение за правительством», – процитировали замминистра финансов ria.ru.
Напомним, ранее были названы продукты, которые подорожают с первого января 2023 года.