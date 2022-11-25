Покупать нельзя ждать: финансист рассказал, когда нужно бежать за долларами

Несмотря на то, что оборот иностранной валюты с марта текущего года снизился в нашей стране, россияне по-прежнему интересуются ее курсом, а также вопросами, стоит ли приобретать доллары и евро. Хоть финансисты и не советуют вкладывать сбережения в деньги недружественных стран, тем не менее, многие по-прежнему стараются иметь запас в валюте.

И если кто-то из россиян пребывает в ожидании наиболее удобного момента, чтобы прикупить доллары или евро, то сейчас, по словам аналитика Михаила Васильева, это время наступило.

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Эксперт объяснил сайту 1Prime: сейчас разница между покупкой и продажей валюты сильно сократилась. А значит, покупать американские или европейские деньги более выгодно. Поскольку значение спреда приблизилось к биржевому курсу. То есть, в настоящее время показатели являются более справедливыми.