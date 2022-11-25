Опять недоступен: клиенты «Сбера» бьют тревогу - это снова повторилось!

Один из крупнейших банков страны «Сбер» снова оказался в неприятной ситуации, которая шокировала миллионы россиян. Мобильное приложение СБОЛ, которое позволяло людям пользоваться интернет-сервисами и дистанционно получать услуги организации, опять недоступно для пользователей Apple.

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Дело в том, что американская компания в очередной раз удалила из каталога мобильных приложений AppStore программное обеспечение Сбера. Это уже не первая такая ситуация. Дело в том, что банк в числе других российских организаций попал под западные санкции. Что будет предпринимать дальше Сбер, пока неизвестно.