Пять шагов к успеху: ясновидящая Кажетта рассказала, кто способен притягивать богатство

Потомственная шаманка Кажетта Ахметжанова назвала пять признаков избранного, который притягивает деньги, словно магнит.

Первый признак связан с манящей внешностью. Несмотря на то, что в финансовой грамотности сильны умные люди, про обаяние и опрятный внешний вид забывать нельзя.

Вторым пунктом Кажетта указала особое чутье к предпринимательству, которое заметно еще с детства. Такие люди интересуются механизмами купли-продажи с ранних лет.

Третий признак – знак зодиака. Кажетта уверена, что дата рождения тоже влияет на предпринимательские способности.