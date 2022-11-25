Пять шагов к успеху: ясновидящая Кажетта рассказала, кто способен притягивать богатство

Потомственная шаманка Кажетта Ахметжанова назвала пять признаков избранного, который притягивает деньги, словно магнит.
Первый признак связан с манящей внешностью. Несмотря на то, что в финансовой грамотности сильны умные люди, про обаяние и опрятный внешний вид забывать нельзя.
Вторым пунктом Кажетта указала особое чутье к предпринимательству, которое заметно еще с детства. Такие люди интересуются механизмами купли-продажи с ранних лет.
Третий признак – знак зодиака. Кажетта уверена, что дата рождения тоже влияет на предпринимательские способности.
Четвертый маркер успеха – позитив и вера в благоприятный исход событий.
И последний шаг – умение рисковать. Об этом сообщили в express-novosti.ru.