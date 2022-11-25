В Госдуме предложили сделать обязательной стерилизацию домашних животных

Кастрация домашних питомцев может стать обязательной. С такой инициативой выступили недавно в Госдуме.
Чиновники считают, что выхаживание плодящихся животных и их потомства является затратным делом. Отсюда и серьезные меры.
«Предлагается внести изменение, устанавливающее требование обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», – отметили в ria.ru.
Напомним, ранее в Госдуме предложили проект о новых правилах усыновления.