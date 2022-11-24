Есть риск отравления! Россиян предупредили об опасной докторской колбасе

«После разрезки колбаса хранится лишь несколько дней, но продавцы нередко продлевают ее жизнь. Сотрудники магазина могут переупаковывать продукт до тех пор, пока тот не начнет вонять», — рассказала эксперт порталу «А теперь внимание!».