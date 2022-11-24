Есть риск отравления! Россиян предупредили об опасной докторской колбасе

Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева предостерегла россиян от покупки докторской колбасы, которая может стать причиной отравления.
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Эксперт отметила, что покупателям стоит быть осторожнее при выборе нарезанного и упакованного в пленку в магазине продукта, поскольку узнать его реальный срок годности бывает очень сложно.
«После разрезки колбаса хранится лишь несколько дней, но продавцы нередко продлевают ее жизнь. Сотрудники магазина могут переупаковывать продукт до тех пор, пока тот не начнет вонять», — рассказала эксперт порталу «А теперь внимание!».
Чтобы избежать отравления просроченным товаром, специалист посоветовала или просить отрезать кусок от целой палки колбасы, или брать целые упаковки.