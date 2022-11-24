Кошелек разорвет от денег: Тамара Глоба предрекла лишь одному знаку зодиака финансовый куш

Тамара Глоба является одним из самых известных астрологов в России. Она регулярно делится своими прогнозами. На этот раз Глоба рассказала, какой из знаков зодиака ждет неслыханный успех в финансах, и уже очень скоро.
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Так, по мнению астролога, пополнится значительно кошелек у Водолеев. Он будет практически трещать по швам от денег. Также именно представителей этого созвездия настигнет счастье совсем скоро.
Глоба добавила, что в последний месяц осени у них будут сбываться все мечты, связанные с финансами. Поэтому сейчас самое время сосредоточиться на главном и обозначить приоритеты, пишет Prokazan.ru.