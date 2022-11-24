«Помимо замены летних шин»: водителям рассказали, без чего нельзя передвигаться на автомобиле зимой

Владельцам машин напомнили, что в холодное время года они обязаны не только поменять резину, но и позаботиться о специальной стеклоомывающей жидкости.

В связи с наступившими морозами и образовавшимся снежным покровом водителям стоит задуматься о покупке так называемой незамерзайки.

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