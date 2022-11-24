«Помимо замены летних шин»: водителям рассказали, без чего нельзя передвигаться на автомобиле зимой

Владельцам машин напомнили, что в холодное время года они обязаны не только поменять резину, но и позаботиться о специальной стеклоомывающей жидкости.
В связи с наступившими морозами и образовавшимся снежным покровом водителям стоит задуматься о покупке так называемой незамерзайки.
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«Многие водители транспортных средств забывают о том, что помимо замены летних шин на зимние требуется сделать кое-что еще, купив специальную стеклоомывающую жидкость. Если летом можно использовать едва ли не абсолютно любой состав жидкости по своему усмотрению, вплоть до обычной воды из под крана с добавлением туда специальной добавки для улучшения чистящих свойств, то зимой все обстоит иначе», – объяснили эксперты.
«Именно поэтому, чтобы ничего подобного не случилось, всем водителям уже с 27 ноября следует залить в бачок омывателя зимний состав омывающей жидкости, который содержит в себе определенное количество спирта», – отметили в akket.com.