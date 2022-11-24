Остерегайтесь обмана и импульсивных трат: астролог предупредила о проблемах 25 ноября

Елена Мун рассказала порталу «А теперь внимание!», чего можно ждать от пятницы, 25 ноября. Астролог предостерегла представителей всех знаков зодиака от возможных обманов.
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«Многие будут чересчур впечатлительны и склонны витать в облаках: остерегайтесь обмана и сами будьте честны. Не стоит доверять идеям и новостям этого дня: окажутся непрактичными, неправдоподобными», — сообщила Мун.
Также астролог посоветовала избегать импульсивных трат, которые пробьют финансовую брешь в бюджете. При этом она отметила, что могут сложиться ситуации, когда без денежных вложений будет не обойтись.