Остерегайтесь обмана и импульсивных трат: астролог предупредила о проблемах 25 ноября

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Елена Мун дала свой прогноз.

Елена Мун рассказала порталу «А теперь внимание!», чего можно ждать от пятницы, 25 ноября. Астролог предостерегла представителей всех знаков зодиака от возможных обманов. 

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«Многие будут чересчур впечатлительны и склонны витать в облаках: остерегайтесь обмана и сами будьте честны. Не стоит доверять идеям и новостям этого дня: окажутся непрактичными, неправдоподобными», — сообщила Мун.

Также астролог посоветовала избегать импульсивных трат, которые пробьют финансовую брешь в бюджете. При этом она отметила, что могут сложиться ситуации, когда без денежных вложений будет не обойтись.

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