Россиянам грозит штраф за неправильный выгул опасных пород собак

Число домашних животных в российских семьях за три года выросло на 12 миллионов и достигло 63,5 млн. Примечательно, что собак содержит одна треть из населения страны. Теперь к внесению в Госдуму подготовлен законопроект «Об изменениях в КоАП РФ». Предлагается вести новую статью «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах».
В случае если на них не будет поводка и ошейника, владельцам животных придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
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«Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение и не прописаны практически нигде», — говорится в пояснительной записке, передают «Известия».
Потенциально опасными породами считаются акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, волкособачьи гибриды, питбульмастиф, а также метисы этих пород.