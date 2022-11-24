Там заменители масло какао! Роскачество назвало худший молочный шоколад

В Роскачестве провели исследование молочного шоколада. Эксперты закупили товары 39 торговых марок, которые наиболее популярны среди россиян, и проверили их по 41 параметру качества и безопасности.

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В ходе лабораторных опытов четыре продукта получили низкие оценки. Молочный шоколад SunMilk не устроил специалистов по вкусу и запаху. Массовая доля молочного жира и сухого обезжиренного остатка молока оказались в нем на низком уровне.