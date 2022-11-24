Продается в любой «Пятерочке»: Роскачество назвало лучший молочный шоколад

В Роскачестве провели исследование молочного шоколада. Эксперты закупили товары 39 торговых марок, которые наиболее популярны среди россиян, и проверили их по 41 параметру качества и безопасности.

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Высшие оценки специалистов получили товары: Sobranie, «Аленка», «Конфил», «Победа вкуса», «Яшкино», Bonvida, Dove, Fine Life, KarlFazer, Lindt Excellence Extra creamy, Merci, Movenpick, Nestle, Plan B, Ritter Sport, Schogetten Alpine Milk Chocolate, «А.Коркунов», «Воздушный», «Россия Щедрая Душа», «Русский шоколад» и «Спартак».