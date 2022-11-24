Можно смело брать! Роскачество назвало лучшие сыры «Гауда» и «Эдам»

В Роскачестве провели исследование, чтобы выяснить, можно ли в массовом сегменте приобрести качественный и вкусный полутвердый сыр. Для проверки эксперты закупили 25 товаров «Гауда» и «Эдам».

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Часть продуктов полностью устроила специалистов. В список лидеров попали три бренда сыра «Эдам» («Великолукский молочный комбинат», «О'КЕЙ» и «Ровеньки»), а также два бренда сыра «Гауда» («Ичалки» и «О'КЕЙ»).