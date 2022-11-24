Напичкан растительными жирами! Роскачество назвало худшие сыры «Гауда» и «Эдам»

Роскачество провело исследование, чтобы выяснить, можно ли в массовом сегменте приобрести качественный и вкусный полутвердый сыр. Для проверки эксперты закупили 25 товаров «Гауда» и «Эдам».

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В черный список сыра «Гауда» попала продукция четырех торговых марок: «Брасовские сыры», «ЕмСыры», «Министер» и Biberland. Нулевые оценки в списке сыра «Эдам» получили «Министер» (45–50% жира в сухом веществе) и Biberland.