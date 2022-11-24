Всех, у кого деньги лежат на карте, ждет новое правило

В последнее время многие банки начали повышать ставки по накопительным счетам. А это значит, что хранить деньги на карте будет выгоднее.

В некоторых банках можно открыть вклад и свободно распоряжаться деньгами, не теряя при этом показатели доходности. Раньше такого не было. Если вы открываете накопительный счет, то средства нельзя было снимать определенный период. Иначе проценты сгорают. Сейчас же все изменилось.

Росбанк, например, повысил ставку на уровне 8,5 процента годовых вместо прежних восьми процентов.

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