Россиянам дали важный совет, чтобы не потерять деньги на Wildberries, AliExpress и Ozon

На известных торговых интернет-площадках Wildberries, AliExpress и Ozon стартовала «черная пятница». Покупателям рекомендуют товары с большой скидкой, некоторые позиции даже достигают 90%.

Однако эксперты предупреждают, что тут главное проявить смекалку, чтобы не потратить большие деньги. В первую очередь, надо сравнивать цены на один и тот же товар в разных магазинах. Потому что иногда предприниматели намеренно завышают ценник перед «черной пятницей», а потом возвращают, выдавая это за скидку.

А президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов посоветовал россиянам оформить на маркетплейсах полную отмену оплаты товара. Чтобы вы всегда могли вернуть товар, если найдете что-то дешевле.

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