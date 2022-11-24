Стало известно, что будет грозить хозяевам опасных собак

Депутаты ЛДПР планирует внести в Думу законопроект, определяющий наказание для хозяев опасных собак, которые выгуливают своих питомцев без поводка.

В случае принятия этого закона размер штрафа за нарушение составит от одной до трех тысяч рублей.

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