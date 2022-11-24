Покупайте, пока не поздно! С 1 декабря в России начнут повышать цены на эти продукты — у вас есть всего неделя

Шанс сэкономить на продуктах для новогоднего стола все еще есть. В ближайшую неделю цены на деликатесы будут оставаться на прежнем уровне.
А вот с первого декабря резко пойдут в рост. Такие прогнозы делают аналитики, которые каждый год отслеживают, что происходит на потребительском рынке в канун Нового года.
По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, с первого декабря начнут дорожать продукты, которые граждане покупают для новогоднего стола. В первую очередь, речь идет о товарах длительного хранения.
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По словам Михаила Беляева, наибольший рост, на 10–15%, продемонстрируют деликатесы — рыба и икра.
«Деликатесные копчености подорожают в районе 10%. Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет», — сказал Михаил Беляев.
По мнению экономиста, процентов на пять могут подорожать фрукты и овощи.
По материалам радио Sputnik.