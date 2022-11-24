Почти четыре недели: дополнительные оплачиваемые выходные полагаются россиянам

Новый закон приняла Госдума РФ, касающийся семей с «особенными» детьми. Отныне родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями, имеют право на дополнительные выходные продолжительностью 24 дня. И брать их можно все сразу. Это оплачиваемые нерабочие дни.

«Это позволит родителям более свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребенка-инвалида, не опасаясь, что для их организации придется брать отпуск за свой счет или рисковать рабочим местом», — считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее государство гарантировало лишь четыре таких дня, и то накопить и объединить их было нельзя. Теперь же родителям позволено использовать право одновременно, сообщает сайт rg.ru.