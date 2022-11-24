Пенсии по старости могут исчезнуть: последние подробности

В пенсионном законодательстве нового времени существует понятие страховой пенсии по старости. Ее назначают при достижении определенного возраста и при наличии стажа и пенсионных баллов. Но вскоре все может измениться, и пенсию по старости просто уберут.
Речь идет о понятии «старость». Оно слишком не нравится депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и они выступили с инициативой в Госдуму отменить этот термин в документах на более благозвучный.
Слуги народа на Неве считают, что «старыми» именовать людей оскорбительно. В своей инициативе они ссылаются на базу ООН, ВОЗ и другие документы, на страницах которых люди в возрасте от 60 до 75 признаются пожилыми. А вот старые – это 75-летние и старше, сообщает сайт Pensnews.