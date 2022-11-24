Целее будут: что делать с накоплениями в нынешних условиях, рассказал финансист

Многие россияне обеспокоены происходящим на финансовых рынках. Их давно предупреждают, что хранить свои накопления в валютах недружественных стран небезопасно. Но что тогда делать? Как сохранить и приумножить честно заработанное, рассказала инвестиционный аналитик Анастасия Тарасова.

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Финансист советует не спешить переводить деньги в валюту. Пусть они останутся в рублях, а сохранить и приумножить их помогут разные инвестиционные инструменты. Например, хранение денег на специальном накопительном счете в банке или на дебетовой карте с доходным процентом на остаток принесут какую-никакую выгоду.

Если же подушка безопасности уже сформирована, и речь идет о стремлении заработать на деньгах, то можно хранить рубли в облигациях федерального займа или в облигации надежных компаний, передает рекомендации эксперта сайт Delta.