Экономист Хазин раскрыл правду про судьбу доллара: мир начинает жить по другим правилам

Долларовая система обваливается на наших глазах, и это подтвердил экономист Михаил Хазин. В своем новом видео на YouTube эксперт рассказал, что в настоящее время идет образование отдельных валютных зон. Так, Россия, Индия и Китай создали свои, и подобных структур будет несколько.

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В таких обстоятельствах престиж доллара становится пережитком прошлого - Бреттон-Вудская модель мира, основанная на использовании американской валюты как единственной универсальной меры стоимости, больше не имеет никакого смысла, поскольку мир уже начинает жить по совершенно иным правилам.