«Атмосферу создадут главные символы»: Москву начали украшать к Новому году

Новый год в Москве

Новогодняя Москва. Фото: Global Look Press

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков опроверг сообщения об отсутствии праздничной иллюминации в столице.

Жители и гости Москвы в ближайшие дни смогут увидеть первые украшения к Новому году на главных улицах столицы.

Специалисты комплекса городского хозяйства начали устанавливать в Москве атрибуты Нового года. 

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«На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии Нового года изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий», — передали слова Бирюкова ria.ru.

 

«Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника», — добавил заместить мэра столицы.

На главных улицах Москвы появятся световые арки. Помимо Пушкинской, Тверской улиц, а также Манежной площади, Новопушкинского сквера, Камергерского переулка, украсят зоны Бульварного кольца.

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