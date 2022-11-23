«Атмосферу создадут главные символы»: Москву начали украшать к Новому году

Жители и гости Москвы в ближайшие дни смогут увидеть первые украшения к Новому году на главных улицах столицы.

Специалисты комплекса городского хозяйства начали устанавливать в Москве атрибуты Нового года.

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