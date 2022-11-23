Снизят на пять лет? Новые сроки выхода на пенсию — факты

За последнее время в российское пенсионное законодательство были внесены важные изменения, касающиеся сроков выхода на пенсию.

Ими определены тридцать категорий граждан, которые могут оформить получение пенсионного пособия раньше срока.

Чтобы определить, можете вы отправиться на пенсию раньше времени или нет, учитываются разные факторы: профессия, место проживания, семейное положение или состояние здоровья. Также одним из оснований для выхода на пенсию на два года раньше является длительный трудовой стаж. В текущем году под «длительным» стажем понимается 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.

Досрочно выйти на пенсию могут и те, кто 25 лет проработали педагогами либо творческими работниками или 30 лет — в медицине.

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