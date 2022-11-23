Снизят на пять лет? Новые сроки выхода на пенсию — факты

За последнее время в российское пенсионное законодательство были внесены важные изменения, касающиеся сроков выхода на пенсию.
Ими определены тридцать категорий граждан, которые могут оформить получение пенсионного пособия раньше срока.
Чтобы определить, можете вы отправиться на пенсию раньше времени или нет, учитываются разные факторы: профессия, место проживания, семейное положение или состояние здоровья. Также одним из оснований для выхода на пенсию на два года раньше является длительный трудовой стаж. В текущем году под «длительным» стажем понимается 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.
Досрочно выйти на пенсию могут и те, кто 25 лет проработали педагогами либо творческими работниками или 30 лет — в медицине.
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В пенсионный стаж теперь входит время службы в армии по призыву. То есть мужчины, которые проходили военную службу в армии и у кого уже набирается 40 лет трудового стажа, могут уже сейчас обратиться в ПФР с заявлением о назначении им пенсии.
Если женщина воспитала троих и более детей, она тоже может претендовать на более ранний выход на пенсию, чем ее ровесницы: троих — пенсия положена в 57 лет; четверых — в 56 лет; пятерых — в 50 лет. Если женщина более 12 лет отработала на Крайнем Севере или 17 лет — в приравненных районах, то даже при наличии двух детей она может выйти на пенсию в 55 лет.
По материалам ftimes.ru