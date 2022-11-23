«Не только недвижимость общая»: эксперт объяснила, кому придется платить за ипотеку при разводе

Специалист ответила, на вопрос о разделе долга по ипотечному кредиту после развода.

Оказалось, за ипотечные квадратные метры бывшей паре придется расплачиваться вместе.

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«Ипотечные обязательства «живут» долго, порой дольше любви. Случается, что супруги в процессе дележа совместно нажитого имущества при разводе не могут договориться о судьбе ипотечных квадратных метров. Тут важно понимать, что если супруги-созаемщики оформили ипотеку в браке, то обязательства по выплатам у них одинаковые, то есть не только недвижимость общая, но и долги. Причем вне зависимости от того, на кого оформлен ипотечный займ», – отметила Дайнеко в беседе с radiosputnik.ria.ru.