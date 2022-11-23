Приятный сюрприз: кому из россиян перечислят по 3 тысячи 700 рублей до конца месяца

Пенсионный фонд России подготовил выплаты для ряда граждан. Ранее стало известно, что увеличили размер доплаты пенсионерам, у которых есть близкие нетрудоспособные родственники.
А теперь в ПФР рассказали о единовременной выплате, которая предусмотрена для некоторых граждан России. Деньги придут автоматически, а общая сумма перечислений составит 3 тысячи 700 рублей.
Также отмечается, что на льготу могут претендовать инвалиды, у которых есть право оформить частичную компенсацию при уплаченной страховой премии по договору ОСАГО.
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По данным ПФР, деньги должны прийти в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. Финансовые средства направят курьером или перечислят на банковский счет законному представителю.
Напомним, что также получить финансовую помощь могут молодые семьи, но при определенных условиях.