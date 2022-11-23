Приятный сюрприз: кому из россиян перечислят по 3 тысячи 700 рублей до конца месяца

Также отмечается, что на льготу могут претендовать инвалиды, у которых есть право оформить частичную компенсацию при уплаченной страховой премии по договору ОСАГО.

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По данным ПФР, деньги должны прийти в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. Финансовые средства направят курьером или перечислят на банковский счет законному представителю.

Напомним, что также получить финансовую помощь могут молодые семьи, но при определенных условиях.