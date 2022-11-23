Срочно запасайтесь! В России всего за неделю резко ускорился рост цен на два важных продукта

С 15 до 21 ноября в России ускорились темпы роста цен на овощи. По данным Росстата, стоимость этой продукции выросла в среднем на 2,7 процента.
В основном, эти показатели сложились за счет резкого подорожания двух продуктов — свеклы и огурцов.
По данным ведомства, огурцы за неделю подорожали на 11,27%, тогда как на минувшей неделе рост цен на них составил 6,4%, а цена на свеклу в России выросла на 2,5% против 0,04% в предыдущую семидневку.
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Выросли цены и на другие овощи, не так заметно, но все же. Так, картофель подорожал на 0,07% (ранее — на 1,2%), морковь — на 0,45% (ранее — подешевела на 0,91%), цена на помидоры на отчетной неделе стала выше на 4,11% против 5,59% на предыдущей, а капуста подешевела на 0,5% (до этого — на 0,37%).
По материалам 1prime.ru