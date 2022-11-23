Названы два самых вредных салата на новогоднем столе

Врач-онколог Антон Ильин заявил, что оливье и селедка под шубой — самые вредные новогодние салаты. Ведь в них, по словам медика, перемешаны несовместимые ингредиенты.

«Оливье состоит минимум из шести ингредиентов плюс заправка. Самые опасные из них — вареная колбаса, в которой много сои, крахмала, трансжиров, но мало мяса, а также майонез — творение пищепрома, целиком состоящее из трансжиров», — заявил эксперт.

То же самое касается и сельди под шубой. Врач назвал это блюдо «настоящей калорийной бомбой».

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