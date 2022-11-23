ГИБДД начнут лишать прав на год из-за одного предмета в машине

На российских дорогах сотрудники ГИБДД решили устроить новый рейд. Планируется, что останавливать будут всех подряд из-за одного предмета в салоне автомобиля.

Речь идет о нештатной музыкальной системе, которую любят устанавливать себе многие автолюбители. Делается это для того, чтобы получить более громкое звучание любимых песен.

Но по закону это делать запрещается. Ведь из-за громкой музыки можно либо попасть в аварию, либо не заметить машину скорой помощи. А за это уже отбирают права сроком на один год.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».