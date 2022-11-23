«Все будет бесплатно»: «Леруа Мерлен» принял решение для россиян

Представители популярной в России торговой сети «Леруа Мерлен» приняли важное решение для своих покупателей. Перед Новым годом покупатели смогут получить некоторые товары бесплатно!

«Леруа» запустил совместный проект с одним из российских банков. В итоге в магазине будут начислять кэшбэк на покупки в размере от 5%. И если вы оплатите товары картой того самого банка, то сможете вернуть себе сумму на карту.

Максимум на карту можно будет вернуть три тысячи рублей. И эти деньги можно потратить в «Леруа Мерлен» на новые покупки. То есть фактически некоторые товары станут бесплатными.

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