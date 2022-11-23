В декабре выплатят сразу две пенсии: и одна будет выше другой

Российских пенсионеров в декабре ждут сразу две пенсии и произойдет это из-за особенностей графика. Сначала россияне получат выплату в полном объеме за декабрь в начале месяца.

А с 20 по 25 декабря на карту упадут деньги за январь. Дело в том, что из-за новогодних каникул ПФР работать не будет, поэтому пенсии перечислят досрочно.

Причем январская пенсия придет уже с учетом новой индексации на 4,8 процента. Но затронет это неработающих пенсионеров.

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