«Тринадцатая пенсия» в декабре будет или нет: последние новости

Кроме этого, предлагается начислять пенсионерам увеличенную вдвое фиксированную выплату к страховым пенсиям не с 80 лет, а с 70 лет.

Проект закона будет рассмотрен на следующем плановом заседании Госдумы в ноябре 2022 года. Если депутаты примут его во втором чтении, есть вероятность, что он вступит в силу уже в этом году.

По материалам BFM.RU.