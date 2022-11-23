«Тринадцатая пенсия» в декабре будет или нет: последние новости

Проект закона, который так и называется «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», внесен в Госдуму партией «Справедливая Россия — за правду» Сергея Миронова.
Смысл проекта в том, чтобы выплачивать гражданам, находящимся на пенсии, обязательные новогодние выплаты, так называемую, «тринадцатую пенсию».
Дадут ли в декабре 2022 года российским пенсионерам дополнительно по 11 970 рублей, пока сказать сложно. Неизвестно, поддержат ли инициативу депутаты от других партий.
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Кроме этого, предлагается начислять пенсионерам увеличенную вдвое фиксированную выплату к страховым пенсиям не с 80 лет, а с 70 лет.
Проект закона будет рассмотрен на следующем плановом заседании Госдумы в ноябре 2022 года. Если депутаты примут его во втором чтении, есть вероятность, что он вступит в силу уже в этом году.
По материалам BFM.RU.