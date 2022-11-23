Не только жирная рыба: врач рассказала, какие продукты осенью спасут от болезней и депрессии

Осенью организм человека нуждается в подпитке витаминами и минералами. Не стоит сразу бежать в аптеку и покупать витаминные комплексы: нехватку нужных веществ можно пополнить продуктами.

«Нужно обратить внимание на те продукты, которые компенсируют нехватку витаминов и микроэлементов. Витамин D – жирная рыба, икра, печень трески, морская капуста, говяжья печень, сыры, молочные продукты», - советует врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Светлана Бурнацкая.

Она добавила, что поздней осенью лучше забыть на время строгие ограничения в еде: сейчас нужно радовать и баловать себя вкусной едой, составляя свой рацион из самых полезных продуктов.

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