Закон уже принят: кто доставит пенсии наличными после ликвидации пенсионного фонда

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку решил одобрить в первом чтении законопроект, который закрепит исключительное право по доставке пенсий наличными только за одной структурой.
Ею стала «Почта России». Согласно документу, право на доставку пенсий наличными денежными средствами (на дому или в кассе) получат только организации федеральной почтовой связи.
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Напомним, в этом году было решено ликвидировать Пенсионный фонд, передав его функции Фонду социального страхования. С 2023 года именно эта структура будет отвечать за все пенсии и социальные выплаты.
Доставлять же пенсии гражданам будет «Почта России».
По материалам 1prime.ru.