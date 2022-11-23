Закон уже принят: кто доставит пенсии наличными после ликвидации пенсионного фонда

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку решил одобрить в первом чтении законопроект, который закрепит исключительное право по доставке пенсий наличными только за одной структурой.

Ею стала «Почта России». Согласно документу, право на доставку пенсий наличными денежными средствами (на дому или в кассе) получат только организации федеральной почтовой связи.

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