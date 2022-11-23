Взлетят в цене на 40% к Новому году: какими продуктами стоит закупиться прямо сейчас

По доброй традиции, на Новый год россияне ставят на стол все самое-самое — лучшие напитки, деликатесы и прочее.

Между тем, чтобы не разориться под праздники, стоит начать делать новогодние закупки уже сейчас. Продукты для праздничного стола уже начали дорожать, а к Новому году эксперты прогнозируют невиданный рост цен.

По оценкам специалиста по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, шампанское может подорожать на 40%.

Кроме этого, эксперт посоветовала заранее приобрести традиционные новогодние деликатесы, красную и черную икру, консервы.

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