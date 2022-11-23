Людей услышали! Теперь на пенсию вновь можно уходить женщинам в 55, а мужчинам в 60 лет

В российское пенсионное законодательство внесены изменения, которых ждали многие граждане. Согласно поправкам, правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться порядка тридцати категорий граждан.

Во внимание принимаются несколько факторов: профессия, трудовой стаж, место жительства, семейное положение и состояние здоровья.

Что касается мужчин, теперь при назначении пенсии досрочно в длительный стаж должны засчитывать время прохождения военной службы по призыву. Это новшество.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

На досрочную пенсию могут выйти женщины, воспитавшие троих (пенсия положена в 57 лет), четверых (в 56 лет) или не менее пятерых (в 50 лет) детей.

Если мать троих детей имеет необходимый трудовой стаж, то она может в следующем году выйти на пенсию на пять лет раньше, чем ее ровесница с двумя детьми. А в случае, если женщина более 12 лет отработала на Крайнем Севере, то она сможет выйти на пенсию в 55 лет даже при наличии у нее двух детей.