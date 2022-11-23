Не ведите себя так! Названы типы женщин, от которых сбегают мужчины

Психолог-расстановщик Эрстея Дэйс назвала восемь типов женщин, с которыми крайне сложно уживаются мужчины. Эксперт рассказала о них в беседе с порталом «А теперь внимание!».
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1. Манипуляторша. Такая женщина живет по собственному четкому сценарию, делая все, чтобы найти актеров на придуманные роли.
2. Истеричка. Эта дама не умеет спокойно вести беседы и рассуждать. Все разговоры она заканчивает приступом ревности, плачем и претензиями.
3. Ведьма. Очень любит ритуалы, всяческие талисманы и приметы. Она заранее знает, как будут звать ее детей, когда должна состояться свадьба и так далее, вызывая у мужчин чувство опасности.
4. Пацанка. У такой женщины много друзей, с которыми она постоянно готова ходить на всевозможные вечеринки. С окружающими она общается панибратски и спокойно относится к такому же отношению к себе.
5. Провокаторша. Любительница закатывать скандалы и выводить на конфликты. Не переносит спокойную обстановку, не умеет вести диалог и постоянно кричит.
6. Мамочка. Окружает мужчину излишней заботой, а потом возмущается, что он сам ничего не желает делать.
7. Диктаторша. Пытается заставить мужчину жить по своим правилам и делать все так, как она хочет.
8. Начальница. Такая женщина привыкла жестко руководить коллективом на работе и разучилась выходить из этого образа дома. Окружающие обычно слышат от нее выговоры и указания.