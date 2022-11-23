Не ведите себя так! Названы типы женщин, от которых сбегают мужчины

Психолог-расстановщик Эрстея Дэйс назвала восемь типов женщин, с которыми крайне сложно уживаются мужчины. Эксперт рассказала о них в беседе с порталом «А теперь внимание!».

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1. Манипуляторша. Такая женщина живет по собственному четкому сценарию, делая все, чтобы найти актеров на придуманные роли.

2. Истеричка. Эта дама не умеет спокойно вести беседы и рассуждать. Все разговоры она заканчивает приступом ревности, плачем и претензиями.

3. Ведьма. Очень любит ритуалы, всяческие талисманы и приметы. Она заранее знает, как будут звать ее детей, когда должна состояться свадьба и так далее, вызывая у мужчин чувство опасности.

4. Пацанка. У такой женщины много друзей, с которыми она постоянно готова ходить на всевозможные вечеринки. С окружающими она общается панибратски и спокойно относится к такому же отношению к себе.