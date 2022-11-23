С 1 декабря в России разрешат иметь в квартирах хамамы и солярии

Новость для любителей попариться или позагарать, не выходя из дома. С 1 декабря в российских квартирах разрешат устанавливать хамамы и инфракрасные кабины (солярии). Останется в силе только запрет на оборудование в жилье бань и саун.

Соответствующие изменения внесены в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Как передают РИА Новости, в перечне того, что запрещено размещать в квартирах, обозначении бани и сауны, но в скобочках приписано: «Кроме парильных типа «хамам» и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах». Ранее в этой строчке говорилось только об индивидуальных саунах.