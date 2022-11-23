Есть простая формула: россиян научили создавать финансовую «подушку безопасности»

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Эксперт рассказала, как правильно копить деньги.

Инвестор Татьяна Волкова рассказала, сколько денег стоит откладывать на «черный день», чтобы в случае непредвиденных обстоятельств обеспечить себе жизнь. 

По мнению эксперта, финансовая «подушка безопасности» должна включать в себя сумму, которую человеку хватит на три-шесть месяцев. Эта цифра может быть у всех разной.

В список расходов стоит включить питание, коммунальные платежи и базовые траты (транспорт, кружки, секции и так далее). Сложив все расходы, получится сумма, которую нужно умножить на три или шесть. Это и будет простая формула «подушки безопасности». 

Также в перечень можно включить крайние риски типа переломов и других форс-мажоров, связанных со здоровьем.

«В этом случае я бы предложила вместо откладывания денег выбрать для себя такой продукт, как страхование жизни. Тогда при наступлении того самого "черного дня" страховая компания покроет ваши расходы», — рассказала эксперт порталу «А теперь внимание!».

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